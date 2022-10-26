Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости жестче отвечать Киеву за теракты на территории РФ. Он рассказал порталу «Свободная пресса», что российской артиллерии, ракетным войскам и авиации следует продолжать атаковать энергетические объекты.

Приоритетными целями должны стать подстанции, которые обеспечивают движение электровозов. Уничтожение как минимум 70 процентов энергетической инфраструктуры Украины полностью парализует железнодорожный транспорт.

Кроме того, необходимо полностью разрушить логистические схемы Киева. И в первую очередь нужно вывести из строя мосты и тоннели, через которые западное вооружение и техника ввозятся из Польши. Только в этом случае ВСУ не смогут получать оружие и боеприпасы, а также перебрасывать личный состав с одного участка фронта на другой.