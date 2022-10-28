Между США и Японией намечается крупная сделка в военной сфере. Страна Восходящего солнца намерена закупить ракеты Tomahawk. Это высокоточные американские ракеты большой дальности, которые летают на дозвуковых скоростях, но на предельно малых высотах, подстраиваясь под рельеф местности. О планах по закупке вооружения пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на собственные источники – передаёт “Лента.ру”.

О том, сколько ракет планируется закупить и сколько потратить на это средств, не сообщается. Уточняется лишь, что в США положительно отреагировали на предложение, и переговоры находятся в завершающей стадии. Предполагается, что “томагавки” усилят японский потенциал по сдерживанию различных угроз.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас неспокойно. Обстановка обостряется, как нарастающим конфликтом между КНР и Тайванем, а также испытанием КНДР своих баллистических ракет, которые Северная Корея запускает сторону Японии.