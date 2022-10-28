ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Между США и Японией намечается крупная сделка в военной сфере. Страна Восходящего солнца намерена закупить ракеты Tomahawk. Это высокоточные американские ракеты большой дальности, которые летают на дозвуковых скоростях, но на предельно малых высотах, подстраиваясь под рельеф местности. О планах по закупке вооружения пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на собственные источники – передаёт “Лента.ру”.

О том, сколько ракет планируется закупить и сколько потратить на это средств, не сообщается. Уточняется лишь, что в США положительно отреагировали на предложение, и переговоры находятся в завершающей стадии. Предполагается, что “томагавки” усилят японский потенциал по сдерживанию различных угроз.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас неспокойно. Обстановка обостряется, как нарастающим конфликтом между КНР и Тайванем, а также испытанием КНДР своих баллистических ракет, которые Северная Корея запускает сторону Японии.

Вам может понравиться

РИА “Новости”: ядерную провокацию со стороны Киева “благословил” Запад

Киевский режим получил санкцию своих западных партнёров на ядерную провокацию. У России есть веские доказательства, что Украина готова применить так называемую “грязную бомбу” на своей территории. Чтобы это стало возможным,

20 боевиков ВСУ на двух БТР M113 попали в засаду у Кременной

Украинский военный Андрей Чверенчук, оказавшийся в плену после боя с российскими ВС, рассказал, как его подразделение попало в засаду. В беседе с журналистами РИА Новости он сообщил, что группа из

ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях

Сразу в нескольких областях Украины в ночь на 27 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2». Так, возглавляющий администрацию Киевской области Алексей Кулеба сообщил о «прилете» БПЛА на один из объектов.