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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были задействованы во время совместных учений военных США и Сил самообороны Японии (так называются вооружённые силы страны). На учениях в числе прочего отрабатывали защиту от нападения условного противника на отдалённые японские острова. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на информагентство “Киодо”.

Уточняется, что в учениях приняли участие примерно 40 военных из США и 150 человек из Сил самообороны Японии. В официальных сообщениях отмечается, что военнослужащие отработали координационное взаимодействие подразделений, а также выпустили более двух десятков ракет по цели из РСЗО HIMARS. Цель находилась на расстоянии в 13 километров.

Есть ли HIMARS на вооружении у Сил самообороны Японии, неизвестно. Указанные РСЗО могут поражать цели на значительном расстоянии. Всё зависит от типов ракет. Некоторые из них могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии до 300 километров.

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