Военно-промышленный комплекс (ВПК) США не сможет обеспечить победу, в случае военного противостояния с Китаем. Это показывают расчёты Центра стратегических и международных исследований, который расположен в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Среди основных проблем, которые проявились в ходе поставок вооружения Киеву, специалисты указали неповоротливость и сложность в наращивании производства военной техники и боеприпасов. Таким образом, в случае какого-либо регионального конфликта с мощным противником, армия США за короткое время останется почти без вооружений. К примеру, если начнётся противостояние с Китаем за контроль в Тайваньском проливе, противокорабельные ракеты большой дальности США израсходуют всего за неделю, подсчитали эксперты.

По мнению аналитиков, проблемы кроются в том, что военные компании не хотят заключать с властями США долгосрочных договоров на разработку вооружения (их отпугивают финансовые риски). Помимо этого существуют проблемы с логистикой: часть редкоземельных металлов, необходимых в производстве, трудно в больших количествах достать на некитайском рынке.

В исследовании также утверждается, что развёртывание производства необходимого вооружения в США может занять несколько лет, что в условиях военного конфликта просто неприемлемо.