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Китай перепродает американский сжиженный газ в Европу и хорошо на этом зарабатывает, пишет издание The Wall Street Journal. Журналисты поясняют, что компании из КНР отправляют танкеры СПГ в США, а затем помогают ЕС подготовиться к приближающейся зиме.

По словам авторов публикации, в прошлом году в Китае пришвартовалось 133 танкера со сжиженным природным газом, а в этом – только 19. Это указывает на падение спроса на газ в КНР, а также на его перепродажу не только в Европу, но и в Японию и Южную Корею. Подобные схемы являются выгодными не только для Китая, но и для Соединенных Штатов.

Основным покупателем СПГ у Китая являются все же страны Европы, которые после подрыва газопроводов «Северный поток» опасаются остаться без голубого топлива на зиму. Они хватаются за все возможные варианты приобрести газ, уже не обращая внимания на постоянное повышение цен на него.

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