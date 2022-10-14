Волна деморализации прокатилась среди военнослужащих ВСУ на фоне новостей о частичной мобилизации в России. Об этом пишет газета The Washington Post – передаёт “Лента.ру”.

В публикации отмечается, что бойцы ВСУ на фронте находятся уже восемь месяцев без нормального отдыха. Моральное состояние подрывается также большими потерями, которые несёт украинская армия, и постоянными артобстрелами со стороны российских войск. Очередной каплей стали известия о частичной мобилизации в России резервистов. Это даст возможность для отдыха тем российским военным, которые долгое время находились на передовой. В то же время о нормальном отдыхе украинские военнослужащие могут только мечтать.

По данным, которые приводятся в публикации американского издания, украинские солдаты полагают, что со временем ситуация на фронте для них будет только ухудшаться: российские войска подтянут резервы, а на линии боевого соприкосновения начнутся зимние холода. Выход из этой ситуации военнослужащие видят только в обновлении своих резервов и проведении уже восьмой по счёту волны мобилизации на Украине.