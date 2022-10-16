Кроме беспилотных летательных аппаратов Иран готовится поставлять в Россию баллистические ракеты. Соответствующие сделки уже согласованы – для этого иранские официальные лица прибывали в Москву в середине сентября. Так утверждает газета The Washington Post (WP) – пишет “Газета.ру”.

Американское издание уточняет, что скоро в распоряжение ВС РФ будут переданы ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Они могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. Помимо этого, Тегеран и Москва согласовали поставку новой партии беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее многие СМИ сообщали, что российская армия использует на Украине беспилотные летательные аппараты из Ирана Shahed-136. Якобы они применяются под видом отечественных дронов “Герань-2”. Между тем официальные представители военных ведомств России и Ирана отрицали, что соответствующие сделки на поставку техники имели место.