Прибытие на фронт мобилизованных резервистов ВС РФ провоцирует деморализацию в рядах украинской армии. В подразделениях боевиков, которые уже восьмой месяц участвуют в боевых действиях и видят колоссальные потери, стремительно падает дисциплина, пишет американское издание The Washington Post.

Журналисты пообщались с бойцами 93-й бригады ВСУ, которые жалуются на отсутствие нормального отдыха. Командование не отпускает личный состав из зоны боевых действий, так как опасается, что возвращаться военнослужащие не захотят.

Также бойцы считают, что Украине срочно нужна уже восьмая волна мобилизации и ротация личного состава. В противном случае улучшения ситуации можно не ждать, так как Россия отправляет на фронт подкрепление. Ко всему прочему, приближается зима, которая для ВСУ может стать чрезвычайно тяжелой.