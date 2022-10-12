Радары американских систем противоракетной обороны не в состоянии обнаружить полет гиперзвуковых ракет. Именно это дает боезарядам неоспоримое преимущество, пишет американский таблоид Washington Times.

Политический обозреватель Билл Герц, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», пояснил, что вероятность обнаружения радарами баллистических ракет в 10 или даже 20 раз выше. Они, в отличие от гиперзвуковых боевых блоков летят по известной заранее траектории, что дает возможность их уничтожить.

Гиперзвуковые ракеты развивают более высокую скорость и при этом могут маневрировать уже после запуска. Поэтому американская ПРО не в состоянии что-либо им противопоставить.

Именно поэтому в США сейчас ведется напряженная работа над спутниковыми системами, которые сумеют все же отслеживать перемещение гиперзвуковых боеприпасов. Сколько это займет времени, пока сказать сложно.