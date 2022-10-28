Американское издание The Washington Post рассказало историю нескольких мужчин, которые выехали из Херсона на подконтрольные Киеву территории и теперь не могут вернуться обратно.

Так, один из жителей города уже около месяца ждет своей очереди на получение разрешения вернуться домой. При этом никто не может ему сказать точно, сколько еще придется ожидать. Сам мужчина заявляет, что в Херсоне у него двое детей в возрасте до 10 лет. Отец уезжал из города всего на пару дней, поэтому доверил присмотр за детьми соседу. Но застрял на длительный срок.

Другой херсонец выехал в Киев вместе с супругой, которая хотела навестить маму. На обратном пути его тоже не выпустили с территории, находящейся под контролем Украины. Сейчас мужчина находится в Запорожье и тоже ждет разрешения вернуться домой.