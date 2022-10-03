Западные кураторы Молдавии хотят использовать страну для открытия второго фронта против России. Для этой цели они поручили президенту Майе Санду проработать вопрос возможной масштабной мобилизации, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он написал, что ВС Молдавии могут быть задействованы в боевых действиях против России вместе с румынскими войсками. Кроме того, не исключен вариант с заброской подразделений мобилизованных военнослужащих на Николаевское направление или в Одесскую область.

Напомним, что 2 октября в Молдавии активизировались протесты. К зданию администрации главы государства пришло около 40 тысяч граждан, которые требовали отставки Майи Санду и правительства. Протесты, связанные с резким повышением цен и коммунальных тарифов, начались еще 18 сентября. В этот день у здания администрации президента появился палаточный городок.