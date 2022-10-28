Западные СМИ тщательно анализируют выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Валдай» и пытаются спрогнозировать дальнейшие события. Некоторые из экспертов уже сейчас заявляют, что коллективный Запад после речи главы государства разделен пополам и РФ может рассчитывать на поддержку консервативных политиков, передает издание “Взгляд”.

Напомним, что в ходе заседания Путин вновь потребовал от Запада гарантий безопасности. Он отметил, что конфликт вполне может выйти за пределы Украины и приобрести глобальные масштабы, поэтому дипломатическим ведомствам следует задуматься о новых переговорах.

Стоит упомянуть, что Владимир путин в своем выступлении вновь повторил, что россияне и украинцы представляют собой один народ. Поэтому продолжающийся конфликт в какой-то мере может считаться гражданским вооруженным столкновением.