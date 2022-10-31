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Российские ВС застали врасплох украинскую армию своим наступлением под Угледаром. Обозреватель издания «Взгляд» Евгений Крутиков пояснил, что пока Киев увлеченно проводил разведки боем с крупными потерями под Херсоном, ВС РФ атаковали, и весьма успешно, поселок Павловку.

Кроме того, они пошли в наступление под Авдеевкой, окончательно спутав карты противнику. Теперь Киев вынужден усиливать оборону на Донбассе, для чего необходимо уводить войска от Херсона.

Территории до реки Кашгалач от Павловки уже находятся под контролем РФ. Попытки Киева отбить их, форсируя водоем, завершаются провалами, так как российские войска получили подкрепление и хорошо подготовились к новому наступлению. Сейчас дорога на Угледар для них открыта практически полностью, а ВСУ нужно думать – уходить из города либо усиливать его оборону.

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