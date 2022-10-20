Украинские войска продолжают накапливать крупные силы на границе Херсонской области, готовя полномасштабное наступление. Военный эксперт Борис Рожин считает, что Киев может задействовать один из трех сценариев, чтобы попытаться установить контроль над регионом, передает издание “Взгляд”.

Первый вариант ВСУ уже опробовали, пытаясь наступать с Никопольского направления от села Дудчаны. Атака завершилась провалом, но не исключено, что вторая попытка все же будет предпринята. Также сценарий предполагает наступление Киева со стороны Кривого Рога.

Второй сценарий – это продвижение ВСУ через населенные пункты Посад-Покровское и Правдино со стороны Николаева. На этом направлении действуют достаточно крупные силы противника, которые вполне способны организовать серьезную атаку.

Проведение ряда десантных операций на лодках и катерах для форсирования Днепра – это третий возможный сценарий. В данном случае ВСУ получают возможность ударить с тыла, но все же он менее вероятен, так как влечет за собой риски уничтожения боевиков в ходе пересечения водной преграды.

Напомним, что ранее полковник запаса Анатолий Матвийчук назвал единственный вариант, при котором российские ВС могут оставить Херсон на некоторое время.