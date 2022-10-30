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На фоне падения Германии Польша мечтает занять лидирующие позиции в Европе, но тщательно скрывает эту цель. Она наращивает военную мощь, заявляет о планах увеличить численность своей армии до 300 тысяч штыков, однако делает все это лишь для того, чтобы «защититься от российской агрессии».

Именно под этим соусом Польша уже приобрела у Соединенных Штатов танки «Абрамс» и планирует купить у Южной Кореи почти тысячу боевых машин местного производства. Также она отправляет запросы в США и другие страны НАТО на поставки других видов вооружений.

Издание «ВЗГЛЯД» отмечает, что такое большое количество бронетехники может понадобиться Варшаве и для еще одной скрытой цели. К примеру, она предложит военную помощь Киеву, отправит на Украину часть закупленных в Южной Корее танков, а вместе с ними – и свои подразделения, которые будут якобы осуществлять управление ранее незнакомыми ВСУ боевыми машинами.

Польские войска таким образом смогут вполне легально попасть на Западную Украину, которую Варшава никогда не переставала считать своей территорией. Установить над ней контроль в такой ситуации будет делом техники.

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