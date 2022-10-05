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Корвет ВМС Украины “Гетман Иван Мазепа”, который на днях спустили на воду в Турции, может стать первым шагом к изменению баланса сила на Чёрном море не в пользу России. Об этом пишет издание “Взгляд”.

В публикации отмечается, что новый украинский корабль по своим характеристикам может считаться одним из самых мощных в Черноморском бассейне. Он может поражать наземные, надводные цели и даже подлодки. Оборудование и вооружение корвета может эффективно бороться с субмаринами.

В публикации утверждается, что по техническим характеристикам “Гетман Иван Мазепа” может вести бой с кораблями Черноморского флота РФ. При этом, если в ВМС Украины будет передавать данные о российских кораблях западная разведка, то шансы на успех в сражении у нового украинского корвета повышаются.

Из этой ситуации военные эксперты видят только один выход. Корвет необходимо уничтожить при первой возможности.

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