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Киевский режим полностью контролирует население страны. Многие жители Украины против объявленной властями тотальной мобилизации, однако их мнение давно никого не интересует, рассказал изданию “ВЗГЛЯД” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Руководство Украины сообщило, что все мужчины в возрасте до 60 лет должны быть готовы к получению повестки. Это логично, так как Киев не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам, из-за чего потери ВСУ уже приближаются к 400 тысячам человек.

Шурыгин отметил, что при мобилизационном резерве примерно в 2 миллиона, Киев уже призвал около 1 млн жителей страны. Многие украинцы не стали ждать тотальной мобилизации и постарались всеми правдами и неправдами выехать в Европу.

Именно поэтому даже в случае, если ВСУ начнут хватать всех подряд без разбору, им удастся собрать не более 200 тысяч новых боевиков. Это практически не повлияет на ход спецоперации, так как мобилизация осуществляется не для усиления армии, а для компенсации потерь.

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