За несколько месяцев спецоперации ВС РФ на Украине Киев полностью потерял свой морской флот. В его распоряжении еще имеется несколько судов, однако они совершают маневры на Днепре и даже не пытаются выйти в акваторию Черного моря, пишет издание «Взгляд».

В связи с этим особое внимание привлекает сообщение о спуске на воду корвета «Гетман Мазепа», который на днях был спущен на воду в Турции. Анкара строит его для Украины, причем это будет самый мощный корабль, который когда-либо входил в состав ВМСУ.

Это современный корвет, который имеет на борту противокорабельные ракеты «Гарпун», противолодочные вертолеты американского производства SH-60 и мощные торпеды для поражения подлодок. Также он оснащен гидролокационным оборудованием, отвечающим всем новейшим стандартам НАТО.

Корвет вполне мог бы усилить украинский флот, однако для этого ему еще необходимо добраться до Черного моря. Сделать это не так просто, так как российский Черноморский флот имеет в своем распоряжении все необходимое для поражения столь привлекательной цели. Как только корабль появится в акватории, он будет сразу уничтожен, уверены эксперты.