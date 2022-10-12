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В небе над Винницей произошёл инцидент, которому, вероятно, пока нет аналогов. Украинский МиГ-29 при попытке уничтожить беспилотник сам потерпел крушение. Об этом сообщает издание “Русская весна” со ссылкой на сводку ВВС Украины.

Уточняется, что самолёт потерял высоту и разбился. Пилот успел катапультироваться. Вероятно, самолёт получил повреждения от дрона-камикадзе, которого должен был уничтожить. При этом в сообщении ВВС Украины отмечается, что этот же лётчик в тот же день уничтожил несколько беспилотников.

В сообщении ВВС Украины также указывается, что беспилотным летательным аппаратом был дрон иранского производства “Shahed-136”. Ранее появлялась информация, что Россия закупает такие беспилотники у Ирана, но официальных подтверждений этому не было. Предполагается, что российские дроны “Герань – 2” и есть те самые “шахиды”.

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