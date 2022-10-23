ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гаубицы М777, которые США поставляют на Украину, не выдерживают темпов стрельбы и быстро изнашиваются. Технику всё чаще отправляют в тыл для ремонта. Об этом пишет издание “Военное обозрение”, ссылаясь на телеграм-канал “Военная хроника”.

Уточняется, что последний похожий случай зафиксирован в районе Кременной на купянском направлении. Там американские артиллерийские установки отвели до населённого пункта Ставки. М777 сейчас требуют серьёзного ремонта.

Проблема в том, что американская техника не рассчитана на высокую интенсивность стрельбы, какую применяют украинские военные. Износ увеличивает отклонение выпущенных снарядов до цели, что в свою очередь повышает расход боеприпасов и делает использование гаубиц неэффективным средством контрбатарейной борьбы.

Сообщается, что из изношенных гаубиц число выстрелов по одной цели может достигать пятидесяти, хотя стандартным считается использование 10-15 выстрелов.

Вам может понравиться

Венгрия прокомментировала недовольство Макрона разницей в цене на газ в Европе и США

Президент Франции Эмануэль Макрон высказал недовольство двойными стандартами Соединенных Штатов, которые продают газ на европейском рынке дороже, чем в США. Это его заявление прокомментировал руководитель администрации главы правительства страны Гергей

РВ: Военнослужащие ВСУ спасались бегством после провала наступления на Берислав

Киев 19 октября дважды бросал свои войска в наступление на Бериславском направлении, однако об раза подразделения ВСУ были разгромлены. Одна из атак была организована из Новой Каменки в район населенного

Опубликовано видео уклонения российского БПЛА “Герань-2” от зенитной ракеты ВСУ

Украинские боевики попытались сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса российский барражирующий боеприпас «Герань-2», однако ракета прошла мимо воздушной цели. В Сети появилась видеозапись, на которой дрон-камикадзе ускользает от зенитного боезаряда. На