Гаубицы М777, которые США поставляют на Украину, не выдерживают темпов стрельбы и быстро изнашиваются. Технику всё чаще отправляют в тыл для ремонта. Об этом пишет издание “Военное обозрение”, ссылаясь на телеграм-канал “Военная хроника”.

Уточняется, что последний похожий случай зафиксирован в районе Кременной на купянском направлении. Там американские артиллерийские установки отвели до населённого пункта Ставки. М777 сейчас требуют серьёзного ремонта.

Проблема в том, что американская техника не рассчитана на высокую интенсивность стрельбы, какую применяют украинские военные. Износ увеличивает отклонение выпущенных снарядов до цели, что в свою очередь повышает расход боеприпасов и делает использование гаубиц неэффективным средством контрбатарейной борьбы.

Сообщается, что из изношенных гаубиц число выстрелов по одной цели может достигать пятидесяти, хотя стандартным считается использование 10-15 выстрелов.