Украинская армия продолжает наносить удары по городам, расположенным на освобождённых территориях. В Запорожской области заявили, что усилились обстрелы Энергодара, который находится недалеко от атомной электростанции. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на председателя движения “Мы вместе с Россией” Владимира Рогова.

По его словам, ВСУ начали наносить удары вечером 18 октября. 10 ракет, выпущенных с украинской стороны, попали на территорию объектов энергетической инфраструктуры и в промышленную зону. О жертвах и пострадавших ничего не сообщается, однако Рогов уточнил, что в некоторых районах Энергодара нет электричества.

Как сообщалось ранее, ВСУ прощупывают линии обороны на многих участках фронта. В том числе и в Запорожской области, где украинские военные не оставляют попыток прорваться на левый берег Днепра.