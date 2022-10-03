ВСУ заняли станцию перекачки газа в поселке Спорное неподалеку от Артемовска и превратили ее в фортификационное сооружение по аналогии с металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе.

Командир российского мотострелкового взвода «Орел» рассказал РИА Новости, что на станции имеются вместительные подвалы глубиной примерно в пять этажей, где и скрывается противник. Именно с этого объекта постоянно выходят диверсионно-разведывательные группы националистов.

Кроме того, на территории станции постоянно наблюдаются перемещения бронеавтомобилей и боевых машин пехоты. Российские ВС пока не могут установить контроль над объектом, так как боевики создали там настоящую крепость.