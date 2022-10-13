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Дальнобойную российскую артиллерию, которая наносит эффективные удары по позициям ВСУ, украинская армия пытается уничтожать с помощью диверсионных групп. Об этом РИА “Новости” рассказал командир одной из артиллерийских батарей “Гиацинт-Б”.

По словам бойца, диверсантам ставят только одну задача – уничтожить артиллерийские установки. Но для этого им необходимо обойти блок-посты, которые выставили российские войска. Командир батареи также рассказал, что во время артиллерийских дуэлей с гаубицами противника часто приходится использовать “манёвренную систему действий”: после выстрелов сниматься с места и менять свою дислокацию. В противном случае противник при ответном ударе может уничтожить расчёт.

В материале также подчёркивается, что системы “Гиацинт-Б” ведут артиллерийские дуэли с американскими гаубицами М777, которые Вашингтон ранее поставлял и продолжает поставлять Киеву. А для контрбатарейной борьбы российская сторона привлекает наиболее отличившихся артиллерийских офицеров, за плечами которых уже есть серьёзный военный опыт.

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