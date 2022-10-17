ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики полностью теряют контроль над собой, когда видят дроны-камикадзе «Герань-2». В Сети появилось видео, на котором представители территориальной обороны устроили настоящую охоту на беспилотник, подвергая опасности жизни гражданского населения.

Попытки уничтожить дрон из автомата провалились, поэтому один из боевиков задействовал переносной зенитно-ракетный комплекс. Он произвел выстрел в направлении барражирующего боеприпаса, но промахнулся. Боезаряд пролетел мимо воздушной цели и самоликвидировался.

Эксперты отмечают, что происходило все это в жилом районе украинской столицы. Ракета из ПЗРК вполне могла попасть в многоквартирный дом, спровоцировать разрушения, а также привести к гибели мирных людей. Но боевику теробороны, охваченному азартом, на все это было судя по всему наплевать.

Напомним, что украинская полиция и территориальная оборона 17 октября неоднократно пыталась попасть по дронам из стрелкового оружия, но успехов не добились.

Вам может понравиться

Украинский Су-27 сбит секретной русской ракетой с истребителя Су-57

Американские эксперты недоумевают из-за сбитого украинского истребителя Су-27. Они поясняют, что самолет, отправленный на «охоту» за дронами-камикадзе «Герань-2», не находился в зоне действия ПВО России, однако каким-то образом его все

Под Минском совершили посадку российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”

На военном аэродроме Мачулищи в Белоруссии приземлились российские истребители МиГ-31, рассказал портал Avia.Pro. Точное количество самолетов пока неизвестно. Эксперты утверждают, что среди приземлившихся под Минском истребителей есть несколько носителей гиперзвуковых

Спецназ Росгвардии отремонтировал и поставил в боевой строй трофейный украинский танк Т-72

В одной из воинских частей украинской армии бойцы Росгвардии захватили в качестве трофея танк Т-72. Боевая машина имела ряд проблем, но ее сумели привести в идеальное состояние и задействовать в