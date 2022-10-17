Украинские боевики полностью теряют контроль над собой, когда видят дроны-камикадзе «Герань-2». В Сети появилось видео, на котором представители территориальной обороны устроили настоящую охоту на беспилотник, подвергая опасности жизни гражданского населения.

Попытки уничтожить дрон из автомата провалились, поэтому один из боевиков задействовал переносной зенитно-ракетный комплекс. Он произвел выстрел в направлении барражирующего боеприпаса, но промахнулся. Боезаряд пролетел мимо воздушной цели и самоликвидировался.

Эксперты отмечают, что происходило все это в жилом районе украинской столицы. Ракета из ПЗРК вполне могла попасть в многоквартирный дом, спровоцировать разрушения, а также привести к гибели мирных людей. Но боевику теробороны, охваченному азартом, на все это было судя по всему наплевать.

Напомним, что украинская полиция и территориальная оборона 17 октября неоднократно пыталась попасть по дронам из стрелкового оружия, но успехов не добились.