Реактивные системы залпового огня (РСЗО) ВСУ отводят от линии боевого соприкосновения. Причина – невозможность обеспечить технике прикрытие от атак с воздуха. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский – передаёт ТАСС.

По словам Баевского, над районами, где расположены огневые позиции РСЗО Украины, нет достаточной поддержки со стороны ПВО. Единственным выходом из такой ситуация, заявил эксперт, может быть только отвод на удалённое расстояние от линии фронта самих РСЗО. Что и предпринимает украинская сторона.

О необходимости поставлять на Украину системы ПВО неоднократно заявлял президент страны Владимир Зеленский. Он уточнял, что на вооружении ВСУ есть только 10 процентов от необходимого количества систем противовоздушной обороны. Особенно остро нехватка систем ПВО проявилась 10 октября и позже. С этого времени ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Используя в том числе и беспилотные дроны-камикадзе.