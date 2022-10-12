Более 200 человек убито и несколько десятков единиц техники уничтожено. Такие потери понесли ВСУ у села Торское, которое расположено в Луганской Народной Республике. Данные приводит РИА “Новости” со ссылкой на российских военных.

Уточняется, что указанные потери украинские вооружённые силы могли понести за последние три дня. Удары по подразделениям ВСУ наносят разведывательные отряды во взаимодействии с артиллерийскими расчётами.

Бойцы Вооружённых сил России при этом отметили, что несмотря на потери, ВСУ стягивают к линии боевого соприкосновения всё новые и новые партии мобилизованных, совершенно не считаясь с потерями. Их цель – прорвать линию фронта на линии Сватово – Кременная.

За линией фронта в том числе следят и российские разведчики, которые уничтожают противника, если тот пытается прорваться малыми группами. Как только разведка засекает передвижения неприятеля, его координаты передаются ударным группам, которые ликвидируют бойцов ВСУ с помощью переносных ракетных комплексов.