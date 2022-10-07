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Военные США в Сирии продолжают операцию по выявлению и уничтожению террористов. Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось об уничтожении одного из лидеров “Исламского государства” (организация запрещена в России). Об этом сообщает РБК.

По данным, которые опубликовали американские военные в твиттер-аккаунте ведомства, авиация нанесла удар по расположению Абу-Хашима аль-Умави. Вместе с ним были ликвидированы ещё два террориста. Операция прошла недалеко от населённого пункта Эль-Камышлы, который располагается у турецкой границы.

Уничтоженный лидер “ИГ” занимался вербовкой боевиков, а также поставкой вооружения. В сообщении ВС США отмечается, что гражданское население в ходе ударов с воздуха не пострадало, потерь среди американских военных тоже нет.

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