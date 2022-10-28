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Швеция отправила два своих минных тральщика к местам подрыва «Северных потоков» для проведения дополнительного расследования, сообщило местное издание SVT.

Журналисты ссылаются на руководителя службы связи шведских ВМС Джимми Адамссона, который анонсировал полное завершение сбора дополнительных доказательство к концу текущей недели. Он также отметил, что расследование проводится по инициативе Вооруженных сил Швеции, а его цели пока не раскрываются. В то же время глава службы связи подчеркнул, что тральщики не ищут мины.

Адамссон также заявил, что официальное расследование взрывов на «Северных потоках» завершено и его результаты были опубликованы в СМИ. Сейчас лишь проводится сбор материала, который должен дополнить полученные ранее доказательства. Причем интерес к инциденту проявили именно шведские ВС.

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