Неожиданное для ВСУ наступление российских войск на Угледарском направлении позволило выйти к южным окраинам населенного пункта Павловка. Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что первая линия обороны украинских неонацистов успешно прорвана и перемолота.

По словам комбата, Киев оказывает упорное сопротивление, бросая в бой даже свои истребители и штурмовики. Помехи как для наступления, так и для обороны создает погода. Боевая техника ВСУ, которая должна была прийти на помощь подразделениям, удерживающим населенный пункт, просто застряла в грязи.

Российские ВС задействовали артиллерийское вооружение, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а также авиацию, что позволило сломить сопротивление противника и «перепахать» первую линию его обороны.