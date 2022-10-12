11 октября ВС РФ продолжили наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Второй день «Армагеддона» ознаменовался применением новейших ракет класса «воздух-воздух» Р-37. Они предназначены для поражения украинских истребителей и бомбардировщиков, передает “Московский комсомолец”

Кроме того, в течение двух дней использовались крылатые ракеты «Калибр» и Х-101. Последние оснащены инерциальной системой навигации и способны преодолеть расстояние в 5000 километров. Это дает возможность при необходимости нанести удар по любой точке Европы.

Военные эксперты и политологи считают, что двумя днями обстрелы не ограничатся. Они заявляют, что долго возиться с Украиной нет никакого смысла. Ее нужно побеждать уже сейчас, не теряя времени напрасно. В противном случае Запад продолжит находить уязвимые места России, чтобы создавать ей проблемы.