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Украинские ВС используют тактику атак батальонно-тактическими группами, усиленными БТР, БМП или легкими бронеавтомобилями. Именно от этой техники обеспечат надежную защиту «зубы дракона», которые сейчас возводятся на границе Белгородской области, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты поясняют, что сооружения из бетона, напоминающие пирамиды, часто строились во времена Великой Отечественной войны. Их использование называют «методом Сталина».

Несмотря на то, что прошло много лет, «зубы дракона» продолжают оставаться актуальным и весьма эффективным способом защиты. Они не пропустят украинскую бронетехнику, а также создадут серьезные проблемы для пехотных подразделений. Ведь между рядами «зубов» плотно устанавливаются мины.

Возведением сооружений в Луганской области занимается ЧВК «Вагнера». Она же намерена защитить от украинских войск и другие регионы России, включая Белгородский, оказавшихся под частыми обстрелами ВСУ.

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