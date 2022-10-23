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Выяснилось, по какому объекту в Черкасской области российские ВС нанесли ракетный удар рано утром 23 октября. В результате атаки было уничтожено нефтехранилище с сотней тысяч тонн авиационного топлива. Фактически, украинские Воздушные силы остались без горюче-смазочных материалов и не могут совершать полеты, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что склад находился в городе Смела. Также представитель военного ведомства напомнил о вчерашнем ракетном ударе по населенному пункту Алексеевка Днепропетровской области. Там находилось хранилище с горючим для военной техники ВСУ.

Российские войска с 10 октября активно атакуют объекты военной, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. В ряде регионов страны уже несколько дней действует режим тотальной экономии электроэнергии, в центральных областях введены веерные ее отключения.

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