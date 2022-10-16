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Издание “Русская весна” опубликовала видеокадры разбитой колонны Вооружённых сил Украины. Видео сняли украинские военные. Утверждается, что техника была уничтожена при наступлении на херсонском направлении недалеко от Давыдова Брода. Когда это произошло, не уточняется.

На кадрах – довольно много различной техники. Среди образцов есть и старые советские транспортные автомобили и новые иностранные бронированные машины: Husky TSV производства Великобритании и французские VAB. Военную технику страны НАТО поставляют Киеву на регулярной основе. На кадрах не заметно тел ликвидированных бойцов ВСУ – голос за кадром сообщает, что тела уже увезены.

В конце ролика автор съёмки в сопровождении других людей находит яму, в которой лежат останки людей. По всей видимости, это некоторые из уничтоженных украинских военных.

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