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Украинские силы ПВО Одессы в ночь на 6 октября вновь охотились на российские беспилотники-камикадзе. Портал «Военное дело» сообщает, что барражирующие боеприпасы нанесли не менее трех ударов в пределах города.

Какие именно цели были поражены, пока не сообщается. Украинская сторона держит эту информацию в строгом секрете, заявляя, что все дроны-камикадзе «Герань-2» ПВО уничтожила. Однако на записях, распространяемых в Сети, хорошо видно, что все было совсем иначе.

На них хорошо слышны взрывы зенитных ракет и очереди из стрелкового оружия, которыми националисты пытались сбить беспилотники. Однако когда они умолкают, шум моторов, присущий барражирующим боеприпасам, продолжает звучать. И лишь после этого начинают раздаваться взрывы, свидетельствующие о поражении цели.

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