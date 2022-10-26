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Сильный пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Украины вспыхнул после ракетного удара ВС РФ. Вечером во вторник в Днепропетровске были поражены очередные цели, что подтверждается видеозаписями и фото, опубликованными в Сети местными жителями.

В качестве цели снова были выбраны энергетические объекты, пишет портал «Русская весна». Высокоточные ракеты попали в цель и спровоцировали сильное возгорание.

Напомним, что ВС РФ в ответ на диверсию на Крымском мосту начали массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. На данным момент уничтожено уже около 40 процентов электростанций, во многих регионах введен режим экономии электроэнергии, включающий в себя и стабилизационные отключения света.

Так, в Киеве и Одессе не работает уличное освещение, жителей Украины призывают не включать электроприборы в периоды пиковых нагрузок.

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