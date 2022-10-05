5 октября в результате удара по Николаевской области была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы, используемая украинскими националистами. Она базировалась неподалеку от села Мураховка и применялась для обнаружения позиций российских артиллерийских орудий, рассказала пресс-служба главного военного ведомства РФ.

Также в сводке от Минобороны упоминается город Вознесенск все в той же Николаевской области. По аэродрому, расположенному в городской черте, был нанесен сокрушительный удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». В результате удалось уничтожить ангар, в котором ВСУ прятали турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2.

Российские ВС продолжают наносить ракетные удары по военной инфраструктуре на всей территории Украины. Также атаки проводятся на гражданские объекты, которые украинские боевики так или иначе используют для своих целей – в качестве пунктов размещения военнослужащих ВСУ и наемников, складов для боеприпасов.