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ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вперед на Артемовско-Соледарском направлении. Некоторые подразделения уже вошли в Бахмут и ведут боевые действия не только в промышленной зоне города, но и в жилых кварталах.

К северу от Артемовска успешно действуют бойцы ЧВК Вагнера, которые прорвали оборону националистических формирований ВСУ у населенного пункта Подгородное. Оно вплотную примыкает к городу, поэтому сейчас союзные силы могут начать наступление сразу с трех сторон. Ранее сообщалось, что ВС РФ приближаются к Артемовску еще и со стороны Клинового, что вынуждает украинских боевиков разрываться сразу на три фронта.

Впрочем, Киев еще может увести свои войска на запад от города и тем самым избежать окружения. Однако пока боевики продолжают отчаянное сопротивление, не обращая внимания на потери.

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