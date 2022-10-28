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За последние 24 часа в рамках спецоперации на Украине российские ВС отбили наступления противника на 4 направлениях. Киев в очередной раз понес крупные потери, пишет портал «Русская весна».

Кроме того, ВС РФ задействовали артиллерийское вооружение для ударов по командным пунктам противника рядом с Купянском и Николаевом, с населенными пунктами Торское, Звановка, Северск, Невское, что на территории Донецкой и Луганской народных республик.

На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8, а также сбили три разведывательных беспилотника. В Покровском на территории ДНР ликвидирована реактивная система залпового огня «Ураган». Также ВС РФ уничтожили американскую установку HIMARS в Херсонской области.

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