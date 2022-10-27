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Российские ВС ответили Киеву на подлый удар по Шахтерску в ДНР, в результате которого было уничтожено 60 тонн топлива, а четыре человека получили ранения, пишет портал «Военное обозрение».

27 октября ВС РФ атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры на территории Киевской области. Массированный удар был нанесен днем, ПВО столичного региона не отреагировала на него, что привело к уничтожению цели. На месте удара вспыхнул пожар, погасить который экстренные службы не могут до сих пор.

Напомним, что энергетическая система Украины уничтожена на 40 процентов. В стране начались «стабилизационные» отключения электрической энергии, граждан призывают как можно меньше включать энергоемкие электроприборы. Кроме того, в ночное время не работает уличное освещение, не включается подсветка зданий и витрин для экономии света.

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