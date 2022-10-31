Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередной попытке наступления ВСУ на Бериславском направлении. Он отметил, что атака отражена российскими войсками.

Подразделения, которые под прикрытием боевых машин шли в наступление, разгромлены. Число раненых и погибших боевиков ВСУ пока неизвестно. Артиллерийским ударом ВС РФ уничтожено два танка. Остатки армии противника разбежались кто куда, сообщает радио«Спутник».

Напомним, что Киев пытается достичь успехов под Херсоном и почти каждый день рассказывает сказки об отводе войск из региона. Однако ВС РФ продолжают надежно защищать подступы к Бериславу и другим населенным пунктам, давая боевикам мощный отпор.