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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередной попытке наступления ВСУ на Бериславском направлении. Он отметил, что атака отражена российскими войсками.

Подразделения, которые под прикрытием боевых машин шли в наступление, разгромлены. Число раненых и погибших боевиков ВСУ пока неизвестно. Артиллерийским ударом ВС РФ уничтожено два танка. Остатки армии противника разбежались кто куда, сообщает радио«Спутник».

Напомним, что Киев пытается достичь успехов под Херсоном и почти каждый день рассказывает сказки об отводе войск из региона. Однако ВС РФ продолжают надежно защищать подступы к Бериславу и другим населенным пунктам, давая боевикам мощный отпор.

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