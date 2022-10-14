Вечером, 13 октября, на Украине вновь сработали сирены воздушной тревоги. Под очередные ракетные удары ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области.

Атаку подтвердил глава администрации Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что зафиксировано минимум два прилета, но не стал уточнять, какие именно цели были поражены.

Впрочем, в некоторых районах города после ракетного удара исчез свет, что подтверждает попадание по энергетической инфраструктуре.

Издание Pravda.ru выдвинуло предположение, что атака на Харьковскую область стала ответом на два удара по Белгороду, которые Киев нанес в течение дня в четверг. Напомним, что обломки одной из украинских ракет, сбитой в небе над городом, упали на крышу жилого дома.