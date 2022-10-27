Сразу в нескольких областях Украины в ночь на 27 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2». Так, возглавляющий администрацию Киевской области Алексей Кулеба сообщил о «прилете» БПЛА на один из объектов. Он отметил, что пострадавших нет, но удар спровоцировал сильное возгорание, с которым борются спасатели, передает портал «Военное обозрение».

Также удары были нанесены по промышленной зоне в Краматорске, которая используется боевиками ВСУ. После ракетной атаки тоже вспыхнул сильный пожар. В Черкасской и Запорожской областях дроны-камикадзе поразили несколько объектов украинской армии.

В Павлограде Днепропетровской области беспилотники повторно атаковали объект энергетической инфраструктуры. Украинские специалисты пытались восстановить его работоспособность, но второй удар свел все их старания к нулю.