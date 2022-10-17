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Российские ВС нанесли удары по Роменскому району Сумской области, сообщает портал «Военное обозрение». Отмечается, что именно здесь находился один из плацдармов ВСУ, используемый для обстрела российских приграничных регионов.

Какие именно объекты поражены в результате атаки, пока неизвестно. Однако в районном центре Ромны находится электроподстанция, отвечающая за подачу энергии на всю область. Не исключено, что целью была именно она, так как ВС РФ наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ночь на 17 октября российские войска также задействовали беспилотники-камикадзе «Герань-2» для ударов по инфраструктуре Киева и Николаева. Сообщается и о взрывах в Одессе. По предварительным данным там атаке подверглась территория в непосредственной близости от морского порта.

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