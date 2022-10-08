В ночь на 8 октября в Харькове прогремел мощный взрыв, после которого в некоторых районах города прекратилась подача электричества. Жители рассказывают, что перед ударом слушали звук летящей ракеты, пишет сайт «Русская весна».

Сразу же после атаки начали раздаваться и другие взрывы. Местные власти заявили, что детонируют боеприпасы и призвали харьковчан не выходить на балконы и крыши, а также не подходить близко к окнам.

Детонация стала результатом попадания ракеты в военный объект. Предположительно, она уничтожила крупный склад с боеприпасами, так как взрывы и пожар продолжаются до сих пор. Не исключено, что к утру экстренным службам не удастся даже приблизиться к объекту, не говоря уже о ликвидации возгорания.