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В ночь на 8 октября в Харькове прогремел мощный взрыв, после которого в некоторых районах города прекратилась подача электричества. Жители рассказывают, что перед ударом слушали звук летящей ракеты, пишет сайт «Русская весна».

Сразу же после атаки начали раздаваться и другие взрывы. Местные власти заявили, что детонируют боеприпасы и призвали харьковчан не выходить на балконы и крыши, а также не подходить близко к окнам.

Детонация стала результатом попадания ракеты в военный объект. Предположительно, она уничтожила крупный склад с боеприпасами, так как взрывы и пожар продолжаются до сих пор. Не исключено, что к утру экстренным службам не удастся даже приблизиться к объекту, не говоря уже о ликвидации возгорания.

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