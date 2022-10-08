В Татарстане, на полигоне подготовки мобилизованных военных заметили новейший российский танк Т-14 «Армата». Не исключено, что эти боевые машины скоро появятся в зоне проведения специальной военной операции.

Танки «Армата» представляют собой боевые машины четвертого поколения, надежно защищающие экипаж благодаря дистанционному управлению и наличии специальной капсулы для военнослужащих. Также они могут использоваться для ведения сетецентрического боя, получая сигналы от воздушных координационных комплексов и со спутников.

Боевые машины оснащены искусственным интеллектом, позволяющим автоматизировать большинство рутинных операций и облегчить процесс принятия решений, а также новейшей активной защитой, способной отражать любые противотанковые ракеты со всеми типами головок самонаведения.