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В Татарстане, на полигоне подготовки мобилизованных военных заметили новейший российский танк Т-14 «Армата». Не исключено, что эти боевые машины скоро появятся в зоне проведения специальной военной операции.

Танки «Армата» представляют собой боевые машины четвертого поколения, надежно защищающие экипаж благодаря дистанционному управлению и наличии специальной капсулы для военнослужащих. Также они могут использоваться для ведения сетецентрического боя, получая сигналы от воздушных координационных комплексов и со спутников.

Боевые машины оснащены искусственным интеллектом, позволяющим автоматизировать большинство рутинных операций и облегчить процесс принятия решений, а также новейшей активной защитой, способной отражать любые противотанковые ракеты со всеми типами головок самонаведения.

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