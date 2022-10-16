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Украинские ВС направили штурмовое подразделение в направлении Кировска на Донбассе, однако оно было уничтожено неподалеку от лесничества под населенным пунктом Торское. Об этом на очередном брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что попытка была своевременно обнаружена и успешно пресечена. При этом ВС РФ ликвидировали 20 боевиков армии противника и 4 бронеавтомобиля.

Также артиллерийские подразделения и ракетные войска ракетной армии не дали националистическим силам форсировать реку Жеребец неподалеку от Макеевки. Группа боевиков пыталась провести разведку боем на Краснолиманском направлении, но была уничтожена ураганным огнем.

Напомним, что Киев предпринимает попытки наступления также на Бериславском направлении в Херсонской области и ведет боевые действия под Купянском на Харьковщине, однако все его стараниях заканчиваются провалами.

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