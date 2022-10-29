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На Краснолиманском направлении в очередной раз отлично отработали российские «Солнцепёки», которые выжгли подразделения польских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал портал «Русская весна».

Боевики из Польши планировали наступательную операцию и надеялись прорвать линию обороны российских войск, вклинившись в нее. Однако эти планы были своевременно раскрыты. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли разящие удары по противнику и уничтожили их позиции, устроив «огненный ад» на земле.

Напомним, что ВС РФ часто применяют ТОС-1А для уничтожения подразделений противника. По оценке многих западных экспертов, это вооружение является самым мощным после ядерных боеголовок, так как может ликвидировать живую силу, технику, хорошо укрепленные командные и опорные пункты ВСУ.

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