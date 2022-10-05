ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Киевом минувшей ночью прогремели мощные взрывы. По Белой Церкви, где базируется 72-я бригада ВСУ, называемая «черными Запорожцами», нанесли удар дроны камикадзе Shahed-136, сообщил портал «Военное дело».

Беспилотники, российская версия которых называется «Герань-2», атаковали не только места дислокации боевиков, но и склады с натовским оружием, поступившим на Украину всего несколько дней назад. Местные жители и власти города сообщают как минимум о шести мощных взрывах, в результате которых на пораженных объектах вспыхнули пожары.

Несмотря на достаточно серьезную систему ПВО в Киевской области, дронам удалось достичь целей. Противовоздушная оборона не отреагировала на беспилотники. Мало того, даже воздушная тревога включилась уже после первой атаки. Это подтверждает, что дроны хоть и выдают себя характерным звуком двигателей, но по-прежнему остаются невидимыми для средств ПВО Украины.

Вам может понравиться

Al Mayadeen: российский «Беркут» с обратной стреловидностью крыла как часть истории российской оборонной промышленности

К 25-летию первого полета уникального российского самолета Су-47 «Беркут» издание Al Mayadeen опубликовало статью об его характеристиках и особенностях. К последним относилась обратная стреловидность крыльев, которая обеспечивала истребителю высокую маневренность.

The Spectator: Изоляция России от Европы и США поможет ей избежать экономической катастрофы

После взрывов на газопроводах «Северный поток» Евросоюз столкнется с серьезными проблемами в энергетической сфере. Он больше не сможет покупать голубое топливо у России, что спровоцирует сильное повышение цен на него.

Число поддерживающих поставки оружия на Украину граждан ЕС уменьшилось, но их по-прежнему большинство

Немецкое издание Deutsche Welle, признанное в России иноагентом, опубликовало результаты опроса Eupinions, проведенного Фондом Бертельсмана. Исследование позволило выяснить, какой процент жителей Европы продолжает поддерживать поставки оружия на Украину. Кроме того,