Под Киевом минувшей ночью прогремели мощные взрывы. По Белой Церкви, где базируется 72-я бригада ВСУ, называемая «черными Запорожцами», нанесли удар дроны камикадзе Shahed-136, сообщил портал «Военное дело».

Беспилотники, российская версия которых называется «Герань-2», атаковали не только места дислокации боевиков, но и склады с натовским оружием, поступившим на Украину всего несколько дней назад. Местные жители и власти города сообщают как минимум о шести мощных взрывах, в результате которых на пораженных объектах вспыхнули пожары.

Несмотря на достаточно серьезную систему ПВО в Киевской области, дронам удалось достичь целей. Противовоздушная оборона не отреагировала на беспилотники. Мало того, даже воздушная тревога включилась уже после первой атаки. Это подтверждает, что дроны хоть и выдают себя характерным звуком двигателей, но по-прежнему остаются невидимыми для средств ПВО Украины.