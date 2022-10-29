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Российские ВС начали активно использовать в ходе боевых действий на Украине барражирующие боеприпасы «Куб». Эти дроны значительно меньше «Гераней» по габаритам, что дает возможность осуществлять их запуск с самых различных площадок, сообщает «Военное обозрение».

Беспилотники «Куб» несут трехкилограммовый боезаряд, способный уничтожать позиции противника, живую силу и бронетехнику. Наличие датчиков и камер позволяет максимально точно наводить дроны на цель.

Для эффективного использования барражирующих боеприпасов российские ВС уже выработали четкую тактику – они запускают 2 или 3 дрона одновременно, наносят удар по заранее определенным целям, а спустя 10 минут повторяю атаку уже по другим мишеням.

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