Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал украинского сайта «Страна.ua» привело слова украинского националиста о количестве пленных боевиков ВСУ.

Никита Надточий, который в настоящий момент возглавляет националистический батальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), рассказал, что в плену у ВС РФ находится 2,5 миллиона украинских боевиков. Из них 700 – это сослуживцы исполняющего обязанности командира.

Напомним, что боевики «Азова» сдались в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь». Они почти два месяца скрывались в подземельях этого предприятия, однако в итоге из-за нехватки боеприпасов, воды и пищи, а также невозможности получения всего этого от ВСУ приняли решение сложить оружие.